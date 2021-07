Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mülltonnen brannten

Nettersheim-Marmagen (ots)

In einem Unterstand in der Garagenhofeinfahrt eines Einfamilienhauses im Finkenweg brannten vier Mülltonnen an. Bewohner bemerkten den Brand am Sonntag gegen 24 Uhr. Das Feuer ging schließlich auch auf den Unterstand über, konnte jedoch vom Anwohner gelöscht werden. Die Bewohner wurden durch einen Knall auf den Brand vor ihrem Haus aufmerksam. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache sind aufgenommen.

