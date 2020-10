Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach rätselhaftem Fund: Obst-Käufer ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Der rätselhafte Obst-Fund vom Wochenende hat sich aufgeklärt. Der "rechtmäßige" Besitzer konnte ausfindig gemacht werden. Er hat seine Einkaufstüten am Montag bei der Polizei abgeholt.

Ein Ehepaar hatte die Tüten mit frischem Obst und Gemüse am Samstagnachmittag in der Tiefgarage am Stiftsplatz im Kofferraum seines Autos gefunden. Wem sie gehörten und wer sie im Kofferraum deponiert hatte, war völlig unklar (wir berichteten: https://s.rlp.de/9bblE).

Aufgrund der veröffentlichten Meldung ging am Montagvormittag der Anruf des Verkäufers ein. Er konnte sich erinnern, wer am Samstag auf dem Wochenmarkt das Obst und Gemüse gekauft hatte, und konnte so der Polizei den entscheidenden Hinweis geben.

Der Käufer wurde ermittelt und kam am Nachmittag persönlich zur Dienststelle in der Gaustraße, um seine Einkäufe abzuholen. Auf die Frage, wie es zu dem Irrtum kommen konnte, erklärte der 62-Jährige, dass es sich um eine Verwechslung des Autos gehandelt habe. Er sei am Samstag mit einem Leihwagen unterwegs gewesen - und offenbar stand in der Tiefgarage ein weiteres Fahrzeug des gleichen Modells von derselben Leihfirma. Der Kofferraum des Wagens sei offen gewesen, so dass er seine Tüten darin abstellte - ohne sich etwas dabei zu denken, und ohne zu bemerken, dass es das falsche Auto war... |cri

