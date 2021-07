Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin

Frankenthal (ots)

Am 23.07.2021, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in der Erzbergerstraße in Frankenthal ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Fahrerin eines blauen Peugeot touchierte beim Abbiegen die am Fahrbahnrand stehende 40-jährige Fahrradfahrerin aus Frankenthal. Die Fahrradfahrerin stürzte dadurch und verletzte sich leicht am Handgelenk. Die Fahrerin des blauen Peugeot entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallörtlichkeit. Zeugen konnten den Verkehrsunfall beobachten und das Kennzeichen des blauen Peugeot ablesen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

