POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Montagmorgen gegen 07:10 Uhr wollte eine 53-jährige Seat-Fahrerin von einer Tankstelle nach rechts in die Jagstheimer Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah sie eine 46-jährige Porsche-Fahrerin die auf der Jagstheimer Hauptstraße in Richtung Ellwangen unterwegs war. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen wodurch die 46-Jährige leicht verletzt wurde. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

Gaildorf: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Ein 18-jähriger VW-Fahrer befuhr am Sonntagabend gegen 20:45 Uhr die Friedrichstraße. An der Kreuzung zur Gartenstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Ford-Fahrer. Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei verletzte sich der 32-Jährige leicht. Der 18-jährige Fahrer des VW und ein 24-jähriger Beifahrer im Ford wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. Die Fahrbahn musste aufgrund der Unfallaufnahme bis etwa 23:10 halbseitig gesperrt werden.

