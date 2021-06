Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Eine 61-jährige Nissan-Fahrerin fuhr am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr die abschüssige Alte Reifensteige in Richtung Ringstraße entlang. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und konnte dieses weder Steuern noch Bremsen. Sie fuhr gegen zwei dort aufgestellte Warnbaken und prallte anschließend gegen eine aufgestellte Metallmulde neben der Fahrbahn. Durch den Aufprall verletzte sich die 61-Jährige leicht. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und musste in der Folge abgeschleppt werden.

Obersontheim: Gegen Brückengeländer gefahren

Am Samstagvormittag gegen 10:45 Uhr war eine 31-jährige Ford-Fahrerin auf der K2619 von Oberfischach nach Hausen unterwegs. Im Bereich einer dortigen Brücke kam die Fahrerin des Ford aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen das dortige Brückengeländer. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fichtenau: Von Fahrbahn abgekommen

Etwa 15 000 Euro Sachschaden entstanden am Sonntagnacht gegen 22:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A7 in Richtung Ulm. Zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Fichtenau wollte ein 48-jähriger VW-Fahrer einer Pfütze ausweichen und kam dabei ins Schleudern. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam er auf dem Grünstreifen zum Stehen.

