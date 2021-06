Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brände

Aalen (ots)

Ilshofen: Feuerwehreinsatz

Am Sonntagnachmittag gegen 13:30 Uhr entzündete sich ein Komposthaufen an einem Klärwerk in der Aschbacherstraße selbst. Die Feuerwehr kam mit zwei Fahrzeugen und acht Personen vor Ort und löschte die Flammen. Sachschaden entstand dabei nicht.

Wolpertshausen: Gartenhütte fängt Feuer

Am Sonntagabend gegen 17 Uhr musste die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 22 Personen zu einer Gartenhütte in der Schultheiß-Stiefel-Straße ausrücken. Dort fing eine Gartenhütte Flammen, nachdem ein durch den Besitzer im Garten gemachtes Feuer auf diese übergriff. Eine 40-jährige Anzeigeerstatterin reagierte schnell und konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 100 Euro.

