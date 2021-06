Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jubelfeiern, Brände, Trunkenheitsfahrten, versuchter Automatenaufbruch

Aalen (ots)

Backnang: Jubelfeiern nach Deutschland-Sieg Am Samstagabend, zwischen 19:45 Uhr und 21:30 Uhr, kam es im Bereich der Annonaystraße / Talstraße in Backnang nach dem Sieg der deutschen Mannschaft über Portugal zu ausgelassenen Siegesfeiern von etwa 150 Personen. Weitere 80 portugiesische Fans versammelten sich im Bereich der unteren Sulzbacher Straße zwischen Gartenstraße und Staige. Aus dieser Menschenmenge heraus wurden Böller und Bengalos gezündet. Die Polizei war hier mit mehreren Streifen vor Ort um eine Eskalation der Feiern zu vermeiden. Zeitgleich starteten die ersten Autokorsos aus dem gesamten Stadtgebiet. Insgesamt beteiligten sich etwa 250 Fahrzeuge an den Feierlichkeiten. Die Polizei musste hierbei einige Verkehrsordnungswidrigkeiten feststellen und zur Anzeige bringen. Gegen 21:30 Uhr lösten sich die Ansammlungen und Korsos auf. Zu Straftaten kam es nicht.

Schorndorf/Berglen/Alfdorf: Erdbeerstände angezündet und weitere Brände gelegt Am Sonntagfrüh, gegen 02:20 Uhr, meldeten Zeugen nach dem Ortsende Schorndorf Richtung Urbach einen brennenden Erdbeerstand linker Hand der Gmünder Straße. Als die Polizei eintraf, stand dieser bereits in Vollbrand. Auch ein daneben befindliches Dixi-Klo wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Gegen 03:30 Uhr, wurde durch weitere Zeugen der Brand eines Erdbeerstandes am "Rettichkreisel" und ein brennendes Gewächshaus etwa 50 Meter weiter in Richtung Stöckenhof gemeldet. Hier beläuft sich der Gesamtsachschaden auf 1500 Euro. Ein weiterer Brand wurde der Polizei gegen 04 Uhr beim Haselhof in Alfdorf gemeldet. Dort brannte ein Haufen Hackschnitzel in einem dafür erbauten Lager. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Da eine Selbstentzündung in allen Fällen ausgeschlossen werden kann, geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181/2040) zu melden.

Fellbach: Automatenaufbruch verhindert

Am Sonntagfrüh, gegen 02:45 Uhr, beobachtet ein Zeuge, wie drei junge Männer massiv gegen den Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße schlugen und auch drauf herumkletterten. Die herbeigerufenen Streifen konnten am Automaten keine Beschädigungen feststellen. Sofortige Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Männern führten dank der präzisen Angaben des Zeugen zur Festnahme eines 17jährigen Tatverdächtigen. Auch die beiden Mittäter konnten schnell ermittelt werden. Auf die drei Jugendlichen kommt nun eine Strafanzeige zu.

Fellbach: Mit dem E-Scooter durch den Kappelbergtunnel Am Sonntagfrüh, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein 22jähriger E-Scooter-Fahrer die B14 von Stuttgart in Richtung Waiblingen. Hierbei durchfuhr er auch den Kappelbergtunnel. Dies wurde der Polizei durch einen Zeugen gemeldet. Auf Höhe der Ausfahrt Fellbach-Süd fuhr er von der B 14 ab, auf die Rommelshauser Straße. Dort wurde er durch eine Polizeistreife kontrolliert. Die Beamten stellten beim Fahrer eine deutliche Alkoholisierung fest, weshalb dieser sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Was nun folgt, ist eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Schorndorf: Autokorsos und feiernde Fans in der Innenstadt Am Samstagabend im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 21 Uhr kam es in der Schorndorfer Innenstadt zu einem Autokorso von etwa 45 Fahrzeugen durch feiernde Fans der deutschen Mannschaft. Bereits während des Spiels versammelten sich dort etwa 300 Personen um das Spiel zu verfolgen. Die Feierlichkeiten verliefen friedlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell