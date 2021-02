Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln +++ Fahren unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 19.02.21, wurde ein 28-jähriger Fahrzeugführer gegen 14:00 Uhr mit seinem Pkw auf der Adelheider Straße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hiweise, dass eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel vorliegen könnte; dieses wurde vom Beschuldigten, bei dem in der Folge noch eine geringe Menge an Betäubungsmittel gefunden wurde, schließlich eingeräumt, weshalb zusätzlich eine Blutentnahme erfolgte.

"An den Graften" wurde am Samstag, 20.02.21, gegen 02:30 Uhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Beschuldigte unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,12 Promille. Neben der Blutentnahme war die Beschlagnahme des Führerscheins die unmittelbare Folge.

