Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Wohnung in Blexen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 18. Februar 2021, kam es in einem Zweifamilienhaus in Blexen zu einem Einbruchdiebstahl. Nachdem die Wohnungsinhaberin ihre Wohnung an der Fährstraße gegen 06:00 Uhr verlassen hatte, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung ein.

Dabei zerstörten sie das Schloss der Eingangstür. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Diebesgut. Bei Rückkehr der Wohnungsinhaberin gegen 14:00 Uhr hatten die Täter den Tatort bereits verlassen. Bislang können zur Art des Diebesguts sowie zum entstandenen Sachschaden keine Angaben gemacht werden.

Mögliche Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Ungewöhnliches wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden.

