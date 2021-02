Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Verstöße gegen die Corona-Verordnung und die nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Auch am Donnerstag, 18. Februar 2021, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst bis in die frühen Morgenstunden des Freitags die Einhaltung der Corona-Verordnung sowie die Einhaltung der nächtlichen Ausgangssperre im Landkreis Wesermarsch.

Insgesamt führten eine Vielzahl der überprüften Personen eine entsprechende Bescheinigung ihrer Arbeitgeber mit, so dass sie einen gewichtigen Grund bei der Kontrolle darlegen konnten.

Einen nicht so gewichtigen Grund konnte ein Pkw-Fahrer in Lemwerder bei einer Verkehrskontrolle gegen 21:50 Uhr anführen.

Der 48-jährige Mann aus Rostock wurde auf dem Weg zu einer Tankstelle in der Stedinger Straße angetroffen. Er gab an, tanken und Getränke kaufen zu wollen.

Bei der Kontrolle machte er auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck. Ein durchgeführter Test ergab daraufhin einen Atemalkoholwert von 1,35 Promille.

Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Da er lediglich auf dem Weg nach Lemwerder war, aber nicht im Landkreis Wesermarsch wohnhaft ist, wurde gegen ihn kein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung eingeleitet.

Insgesamt verstießen vier Personen gegen die Ausgangssperre, die bei Kontrollen in der Gemeinde Jade, Ovelgönne und Butjadingen angetroffen werden konnten. Hierbei handelte es sich in Jade um einen Pkw-Fahrer sowie einen Radfahrer sowie jeweils ein Fußgänger in Ovelgönne und Butjadingen.

Sie erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung.

Auch in den kommenden Tagen werden die Kräfte der Polizei gemeinsam mit den Kräften des Ordnungsamtes des Landkreises Wesermarsch Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung sowie der Allgemeinverfügung des Landkreises Wesermarsch durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell