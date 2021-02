Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis in Elsfleth unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 18. Februar 2021, kontrollierten Beamte der Polizei Brake in der Straße Am Tidehafen einen PKW-Fahrer, der auf dem Weg zur Arbeit war.

Im Rahmen der Überprüfung des 33-Jährigen aus Berne stellten sie fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell