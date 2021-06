Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Keis: Autos beschädigt - Scooterfahrer verletzte bei Verkehrskontrolle eine Beamtin - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Alfdorf: Von Straße abgekommen

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen gegen 7:30 Uhr in der Döllenstraße. Ein 21 Jahre alter VW-Fahrer kam im Einmündungsbereich zur Drackensteinstraße von der Fahrbahn ab, geriet auf ein Privatgrundstück und kollidierte dort mit mehreren Büschen. Anschließend kam der Pkw im Garten zum Stehen. Glück im Unglück - verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Kaisersbach: Sozius bei Motorradunfall schwer verletzt

Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr mit seiner BMW die Landesstraße 1150 aus Richtung Kirchenkirnberg in Richtung Kaisersbach entlang. Hierbei kam er aufgrund von Rollsplit auf der Fahrbahn ins Rutschen und letztlich zu Fall. Der 44-Jährige Sozius erlitt dabei schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Schorndorf: Auto überschlagen

Ein 19-jähriger Mazda-Fahrer befuhr am Sonntag kurz vor Mitternacht die Richard-Kapphan-Straße und fuhr von dort auf einen Parkplatz ein. Hierbei überfuhr er zunächst einen hohen Bordstein und danach einen fest montierten Fahrradständer. Der Pkw überschlug sich anschließend und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 19-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer blieben beim Unfall unverletzt, der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer ohne Führerschein unterwegs war.

Allmersbach im Tal/Weissach im Tal: Autos mutwillig beschädigt

Ein in der Friedhofstraße in Allmersbach im Tal parkender Pkw Mercedes wurde zwischen Samstag- und Sonntagabend mutwillig beschädigt. Die Windschutzscheibe wurde durch mehrere Schläge demoliert. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf ca. 1000 Euro. In der Lutzenbergstraße in Weissach im Tal wurde ein weiterer Mercedes beschädigt. Bei diesem Fahrzeug wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen die Heckscheibe eingeworfen. Hinweise zu den Taten wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Fahrrad entwendet

Am Bahnhof Fellbach wurde am Sonntag in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr ein Mountainbike der Marke Carver entwendet. Das 29-Zoll Rad war dort mit einem Kettenschloss angekettet. Es handelte sich um ein Damenbike des Typs Diamant, Farbe grau mit rosa Aufschrift. Wer Hinweise zum Diebstahl bzw. zum Verbleib des neuwertigen Rades machen kann, sollte sich bitte mit der Polizei Fellbach in Verbindung setzen.

Fellbach: Beamtin bei Widerstandshandlung leicht verletzt

Ein 19-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf dem Stuttgarter Platz von einer Polizeistreife angehalten, da an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Während der Fahrzeugkontrolle flüchtete der Scooterfahrer in Richtung Bahnhofstraße. Die Beamten verfolgten den Mann und konnten ihn festhalten. Er wurde nun mit einer Handschließe fixiert. Dagegen wehrte er sich, schlug mit seinem Gefährt gegen das Bein einer Beamtin und verletzte sie hierbei leicht. Gegen den 19-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

