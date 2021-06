Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verletzte Polizisten und Sanitäter, Unfälle, Feuerwehreinsätze

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 60-Jähriger befuhr am Montagmorgen die L1084 von Unterkochen in Richtung Ebnat. Kurz vor Ebnat geriet er gegen 4.45 Uhr auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem anderen Skoda-Fahrer zusammenstieß. Dessen Pkw wurde in den Straßengraben geschleudert, zwei Insassen wurden leicht verletzt. Der Verursacher prallte im Verlauf gegen die Fassade eines Gebäudes. Der schwerverletzte 60-Jährige musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Lauchheim: Schmorbrand

In einer Firma in der Anton-Grimmer-Straße kam es aufgrund eines technischen Defekts am Montag gegen 1.45 Uhr zu einem Schmorbrand in einem Stromverteilerkasten. Ein offenes Feuer entstand nicht. Die Feuerwehren Lauchheim, Westhausen und Bopfingen rückten mit vier Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften aus. Vorsorglich waren auch zwei Rettungswagenbesatzungen sowie ein Notarzt vor Ort.

Aalen: Pkw-Aufbrecher

In der Nacht auf Montag wurde gegen 0.45 Uhr in der Hegelstraße ein Mann beobachtet, der sich an einem Mercedes zu schaffen machte. Nachdem er angesprochen wurde, flüchtete der vermeintliche Dieb. Er wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben, 1,85 Meter groß, sportliche Figur, auffällig nach oben gestylte Haare, bekleidet mit camouflage-farbener Short sowie Bomber-Jacke in gleicher Farbe. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Essingen: Fahrzeugbrand

Die Feuerwehr Essingen rückte am Sonntagabend gegen 20 Uhr mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften in Richtung B29 aus. Dort fing auf Höhe der Bahnhofstraße ein Mercedes Feuer und brannte letztlich aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Neresheim: Von der Straße abgekommen

Leichte Verletzungen zog sich ein 20-Jähriger bei einem Unfall am Sonntagmittag zu. Der Mann befuhr gegen 13 Uhr die Neresheimer Straße, kam dabei von der Straße ab und stieß gegen eine Mauer, wobei der Renault auf die Seite kippte. Seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.

Aalen: Mercedes zerkratzt

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag wurde ein Mercedes SLK zerkratzt, der zu dieser Zeit in der Friedhofstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier aalen unter Telefon 07361/5240.

Aalen: Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand

Aufgrund einer alkoholisierten Fahrt am Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr in der Willy-Brandt-Straße musste bei einem 32 Jahre alten Fahrer eine Blutentnahme angeordnet werden. Der Mann verweigerte jegliche Kooperation und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er musste unter Zwang aus seinem Fahrzeug herausgeholt werden und die Blutprobe im Krankenhaus zwangsweise durchgesetzt werden. Der Mann trat gegen einen Polizisten, der sich hierdurch verletzte. Zudem sprach er Beleidigungen aus. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Bopfingen: Unfallflucht

Am Sonntag um 02:28 Uhr befuhr ein Mercedes-Lenker die Siebenbrunnenstraße in Richtung Trochtelfingen. Im Kreuzungsbereich zur Ostalbstraße prallte das Fahrzeug in eine dortige Hecke. Anschließend setzte der Fahrer zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Aufprall verlor das Auto ein Kennzeichen und Teile der Stoßstange. Zudem wurde die Ölwanne des Fahrzeugs aufgerissen. Durch die eintreffende Polizeistreife konnte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Möbelhauses festgestellt werden. Die Feuerwehr Trochtelfingen, die mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort kamen, kümmerten sich um das ausgelaufene Öl. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Am Samstag um kurz nach 10:30 Uhr wollte eine 63-jährige VW-Lenkerin von der Schlosssteige auf die Landstraße 1060 einbiegen. Hierbei übersah sie einen BMW eines 23-Jährigen, welcher auf der L1060 fuhr. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Sanitäter verletzt

Am Montagmorgen um kurz nach 4 Uhr nahm ein 22-Jährigen im alkoholisierten Zustand und vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln unberechtigt ein Trike in Gebrauch und fuhr mit diesem - ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein - auf der Rasenfläche hinter einem Hotel in der Straße Remspark umher. Letztendlich blieb das Fahrzeug an einem Rasengitter hängen und wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der junge Mann ließ daraufhin das Fahrzeug zurück und begab sich zu Fuß in die Innenstadt von Schwäbisch Gmünd. Auf dem Weg zur Kornhausstraße beschädigte der Mann eine bislang noch nicht bekannte Anzahl an Blumenkübeln und Stühlen. Er konnte durch die Polizei in der Kornhausstraße angetroffen war, wo er gerade an einem dortigen Baugerüst randalierte. Der Mann war äußerst aggressiv und reagierte auf Ansprache durch die Polizei nicht. Nachdem er mit erhobenen Fäusten auf die Beamten losging und diese angreifen wollte, wurde er durch den Einsatz von Pfefferspray gestoppt. Im Anschluss wurde er durch die Beamten vorläufig festgenommen und zunächst zu einem Rettungswagen verbracht, um seine Augen auszuspülen. Währenddessen trat er einem 42-jährigen Rettungssanitäter mit dem Fuß gegen den Hinterkopf, so dass dieser verletzt wurde. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Lorch: Motorradfahrer verletzt

Am Samstag um 14:15 Uhr befuhren ein 36-jähriger Motorradfahrer und ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer hintereinander die Kreisstraße 3272 von Lorch-Waldhausen in Richtung Plüderhausen. Auf Höhe der Auffahrt zur B29, beim Badesee Plüderhausen, musste der Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug aufgrund eines vom Fahrbahnrand anfahrenden Pkw stark abbremsen und nach links ausweichen. Der dahinterfahrende Krad-Lenker musste ebenfalls stark abbremsen und ausweichen. Hierbei kam das Motorrad links neben dem Mercedes zum Stehen und kippte gegen den Mercedes. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Hinweise auf den vom Fahrbahnrand anfahrenden Pkw sind derzeit nicht vorhanden. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet unter der Rufnummer 07171 / 3580 um Hinweise zu diesem Unfall.

Waldstetten: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 21-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Sonntagvormittag gegen 10:45 Uhr den Almenweg in Richtung Bettringer Straße. An der Kreuzung mit der Bettringer Straße missachtete er die Vorfahrt eines 65-jährigen Toyota-Fahrers, der die Bettringer Straße in Richtung Bettringen befuhr. Durch den Crash wurde der 65-Jährige leicht verletzt, es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Heubach: Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Discounters beschädigte ein Verkehrsteilnehmer am Samstagabend zwischen 17:50 Uhr und 18:30 Uhr einen geparkten Ford. Er verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat zwischenzeitlich die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07171 3580 Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Gmünd: Schaufenster beschädigt

Ein Vandale beschädigte in den frühen Sonntagmorgenstunden gegen 01:45 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäfts im Freudental. Dabei verursachte er Sachschaden der noch nicht beziffert werden kann. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07171 3580 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

