Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210404.3 Glückstadt: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Glückstadt (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es einer Streife gelungen, die Fahrt eines alkoholisierten Autofahrers in Glückstadt aufzudecken. Dieser war mit mehr als 1,5 Promille unterwegs.

Gegen 00.08 Uhr entdeckten die Ordnungshüter einen Autofahrer, der mit einem auffälligen PKW langsam den Kreisverkehr "Janssenweg/Am Neuendeich/ Molenkickergang/ Am Fleth" befuhr. Die Polizeibeamten folgten dem Fahrzeug. Als dieses mit einer Fahrzeughälfte etwa dreißig Meter auf der Gegenfahrbahn fuhr, entschlossen sie sich, das Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren. Sie schlossen zu dem Fahrzeug auf und schalteten nacheinander die optischen sowie akustischen Anhaltesignale an. Erst nach ungefähr 500 Metern reagierte der Autofahrer und hielt in der Straße Am Hafen an. Während des Gespräches mit dem 57-Jährigen stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest, des Weiteren lag auf dem Beifahrersitz nicht nur eine angebrochene Whiskeyflasche, sondern zwischen seinen Beinen klemmte auch noch ein leeres Glas. Der aus dem Kreis Steinburg stammende Fahrer räumte im Rahmen des Gespräches ein, im Verlauf des Abends zwei bis drei Whiskey-Mischungen getrunken zu haben. Nachdem der Atemalkoholtest einen Wert von 1,5 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Der Autofahrer wird sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Maike Pickert

