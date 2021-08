Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Uhr geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Montagvormittag (16.08.2021) auf einem Parkplatz an der Oskar-Schlemmer-Straße die Armbanduhr einer 78 Jahre alten Passantin geraubt. Die 78-Jährige hielt sich gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Altenheimes auf, als die Unbekannte auf sie zukam und ihr beide Hände geben wollte. Trotz der Aufforderung, dies zu unterlassen und dem Versuch, den Griff zu lösen, ergriff die Unbekannte mehrfach die Handgelenke der 78-Jährigen. Dabei gelang es der unbekannten Frau, den Verschluss der mehrere Tausend Euro teuren Uhr zu öffnen und diese an sich zu nehmen. Anschließend flüchtete sie in unbekannte Richtung. Die 78-Jährige beschrieb die Unbekannte als etwa 25 bis 30 Jahre alte und zirka 165 bis 170 Zentimeter große Frau mit schlanker Statur. Sie hatte dunkle lange Haare, die hinter dem Kopf zusammengebunden waren. Zur Tatzeit trug sie einen glatten dunklen Rock, der bis zu den Knien reichte sowie ein zweifarbiges Oberteil mit kurzen Ärmeln und einem Ausschnitt. Sie trug möglicherweise Silberschmuck um den Hals und sprach in einer unbekannten Sprache. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell