Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall auf A7: Sattelzug mit Gefahrgut kommt von winterglatter Fahrbahn ab

KasselKassel (ots)

A 7 / Knüllwald (Schwalm-Eder-Kreis):

Am heutigen Freitagmorgen, gegen 04:30 Uhr, verlor der Fahrer eines Sattelzugs auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Homberg/ Efze und Malsfeld auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann und kam nach rechts von der Autobahn ab. Der Sattelauflieger, der mit Lithium Batterien beladen ist, riss anschließend von der Zugmaschine ab und landete auf der Seite im Graben. Der 49-jährige Fahrer aus Lettland blieb unverletzt. Nach ersten Ermittlungen der am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation war er mit dem Sattelzug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kurz hinter der Raststätte "Hasselberg" ins Schleudern geraten, woraufhin es zu dem Unfall kam. Bei ihm wurde zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitsverfahrens eine Sicherheitsleistung erhoben. Den Gesamtsachschaden an der Zugmaschine und dem Auflieger, die nicht mehr fahrbereit sind, beziffern die Polizisten auf rund 85.000 Euro. Die aufwendigen Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Möglicherweise müssen hierfür im weiteren Verlauf noch einzelne Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nord gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell