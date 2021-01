Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dunkler Kleinwagen flüchtet nach Unfall: Zeugen am Jungfernkopf gesucht

KasselKassel (ots)

Kassel-Jungfernkopf:

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am gestrigen Donnerstagabend in der Straße "Am Kirschrain" gegen einen geparkten Renault Captur gefahren und hat an dem Pkw einen Schaden von rund 3.000 Euro angerichtet. Ohne sich darum zu kümmern, flüchtete der Verursacher, bei dem es sich offenbar um einen dunklen Kleinwagen gehandelt hat, von der Unfallstelle. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder sein Fahrzeug geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall vor der Hausnummer 32 um 18:35 Uhr. Zu dieser Zeit war der Besitzer des Wagens durch einen lauten Knall auf den Zusammenstoß aufmerksam geworden und sofort nach draußen geeilt. Den mutmaßlichen Verursacher, einen dunklen Kleinwagen, sah er noch in Richtung "Am Osterberg" davonfahren. Wie er dann feststellte, war der Pkw gegen das Heck seines geparkten Renaults gefahren und hatte einen erheblichen Schaden angerichtet. Das Kennzeichen des flüchtigen Kleinwagens ist bislang nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

