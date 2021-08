Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (16.08.2021) einen 36-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Im Rahmen eines Einsatzes befanden sich Beamte gegen 17.45 Uhr in einem Gebäude an der Wilhelmastraße, als sie eine Zeugin ansprach und den Verdacht auf Drogenkonsum auf dem Dachboden äußerte. Bei der anschließenden Kontrolle trafen die Beamten auf drei Männer. Ein 36-Jähriger warf daraufhin rund 6 Gramm Kokain in verkaufsfertigen Einheiten hinter sich. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten noch rund 0,5 Gramm Heroin. Nach der Durchsuchung des Dachbodens beschlagnahmten die Polizisten zudem noch verschiedene Utensilien, die auf einen Drogenhandel schließen lassen. Der 36-jährige deutsche Staatsangehörige wird im Laufe des Dienstags (17.08.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

