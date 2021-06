Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Tankstelleneinbrecher scheitert an Eingangstür - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zu Freitag ist eine Tankstelle in der Straße "Vockenhof" in Visier eines Unbekannten geraten. Zwischen 00.30 Uhr und 03.45 Uhr näherte sich der Täter dem unweit der Bundesstraße 51 liegenden Gebäude. Mit einem Werkzeug versuchte er die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Hierbei scheiterte der Täter, ein Eindringen in die Tankstelle misslang. Unverrichteter Dinge flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/879500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell