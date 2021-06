Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wüste: Unbekannter wirft mehrere Motorroller um - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Sonntagabend (22 Uhr) und Montagmorgen (05 Uhr) hat sich ein Unbekannter in der Straße "Schnatgang" an mehreren abgestellten Motorrollern zu schaffen gemacht. Der Täter warf insgesamt vier motorisierte Zweiräder zu Boden und beschädigte diese an verschiedenen Stellen. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

