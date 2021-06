Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Eine Leichtverletzte nach Unfall auf der B68

Bramsche (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 10:12 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau aus Münster mit ihrem Seat Leon die B68 zwischen den Anschlussstellen Hesepe und Bramsche. Etwa 400 m vor der Anschlussstelle Bramsche-Nord verlor die Frau aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern, bevor sie rechtsseitig in die Außenschutzplanke prallte. Augenzeugen bestätigten den Unfallhergang. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Eine fehlende Rettungsgasse erschwerte es den Rettungskräften schnelle Hilfe zu leisten. Die Anfahrt verzögerte sich für die Rettungsmittel um mehrere Minuten, wertvolle Zeit bei der Versorgung von verletzten Menschen. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell