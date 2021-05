Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210521-365: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Wipperfürth (ots)

Auf dem Norma-Parkplatz an der Gaulstraße ist am Donnerstag (20. Mai) ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten Mercedes geraten; der/die Fahrer*in flüchtete von der Unfallstelle. Gegen 08.00 Uhr hatte die Geschädigte ihren schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie um 12.00 Uhr zurückkehrte, befand sich auf der Fahrerseite ein Schaden mit hellem Farbabrieb. Der Schaden zog sich über beide Türen der Fahrerseite hin und dürfte beim Ein- oder Ausparken entstanden sein. Eine Zeugin berichtete, dass gegen 11.00 Uhr ein graues Cabrio neben dem Mercedes geparkt hat. Einen Schaden an dem Mercedes hatte die Zeugin zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt, so dass das Cabrio eventuell als Verursacherfahrzeug in Frage kommen könnte. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell