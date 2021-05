Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200521-362: Werkzeuge bei Einbruch in Baucontainer erbeutet

Gummersbach (ots)

Zwei Baucontainer in der Steinmüllerallee sind zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch (19. Mai) und Donnerstagmorgen von Einbrechern heimgesucht worden. Die auf einer Baustelle in der Nähe des Forums aufgestellten Container waren von den Kriminellen mit Hebelwerkzeugen angegangen worden. Während ein Container den Bemühungen der Diebe standhielt, schafften sie es bei dem zweiten, die stählerne Zugangstür unter massiver Gewalteinwirkung zu öffnen. Mit mehreren erbeuteten Elektrowerkzeugen flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

