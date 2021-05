Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200521-361: Zigarettenautomat gestohlen und aufgebrochen

Engelskirchen / Gummersbach (ots)

Ein in Engelskirchen gestohlener Zigarettenautomat ist am Mittwoch (19. Mai) in einem Müllcontainer auf dem Friedhof in Gummersbach-Dieringhausen aufgefunden worden. Am 14. Mai war der Betreiberfirma das Fehlen des an der Olpener Straße in Engelskirchen-Hardt aufgestellten Zigarettenautomaten aufgefallen. Fünf Tage später fanden Zeugen den Automaten auf dem Friedhof in Dieringhausen (Friedhofstraße) wieder. Die Täter hatten den Automaten mit Schneidwerkzeugen zu großen Teilen zerstört und sowohl die Zigaretten als auch den Bargeldbestand erbeutet. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell