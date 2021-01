Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit drei Autos

Ludwigshafen (ots)

In der Wredestraße kam es am 26.01.2021, gegen 8 Uhr, zu einem Unfall mit einem Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Eine 32-jährige Autofahrerin, die in Richtung Bismarckstraße fuhr, fuhr zunächst auf das Auto einer 33-Jährigen auf, welches wiederum auf das Auto einer 61-Jährigen geschoben wurde. Da die 33-Jährige über Schmerzen klagte, wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

