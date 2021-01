Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr kam es an der Einmündung Speyerer Straße/Breite Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Autofahrerin soll die Vorfahrt einer 30-jährigen Autofahrerin missachtet haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 30-Jährige hingegen soll mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Die 30-jährige Fahrerin wurde durch den Unfall verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten zum Teil gesperrt werden.

