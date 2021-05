Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210521-364: Bei Autoaufbruch gestört

Engelskirchen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (21. Mai) hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz des Hit-Marktes die Scheibe eines Autos eingeschlagen; ein Zeuge störte den Täter, der daraufhin flüchtete. Der Zeuge hatte sich in der Nähe des an der Straße "Im Grengel" gelegenen HIT-Marktes aufgehalten und gegen 04.15 Uhr einen Knall aus Richtung des Parkplatzes gehört. Als er nachschaute, traf er auf einen etwa 175 cm großen Mann von schlanker Statur, der eine Maske oder einen Schal mit einem Totenkopfmuster trug. Der Unbekannte lief daraufhin in Richtung Blumenau davon. Am Tatort stellte die Polizei einen nicht abgeschlossenen Tretroller sicher, den der Täter womöglich zuvor genutzt hatte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

