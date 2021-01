Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: ohne Maske im Tram unterwegs

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.01.2021 gegen 17.00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich in der Straßenbahn in Friedlingen eine Person ohne Maske befinden würde. Die Person soll zudem stark alkoholisiert sein. Des Weiteren würde die Person, trotz Aufforderung, die Straßenbahn nicht verlassen. Die Polizei fand den 38-jährigen Mann schlafend in der Straßenbahn vor. Der Mann konnte geweckt werden. Er war so stark alkoholisiert, dass er die Nacht bei der Polizei verbringen durfte.

