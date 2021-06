Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 87-Jährige wird Opfer von Enkeltrickbetrügern

Osnabrück (ots)

Im Stadtteil Innenstadt klingelte am Mittwoch gegen 13 Uhr das Festnetztelefon einer 87-jährigen Frau. Eine Frauenstimme gab sich als Enkelin der Angerufenen aus und berichtete von einem Verkehrsunfall in Bochum, bei dem erheblicher Sachschaden entstanden sei. Die Enkelin habe während der Fahrt auf ihr Handy geschaut, sei einem vorausfahrenden Pkw hinten aufgefahren und der Sachschaden würde auf bis zu 80.000 Euro geschätzt. Grundsätzlich käme die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung natürlich für den Schaden auf, eine zeitnahe Zahlung würde aber viel Ärger ersparen. Ob die Oma nicht mit Geld aushelfen könne, die Rückzahlung käme ja von der Versicherung. Die Seniorin ließ sich überzeugen und stellte eine fünfstellige Bargeldsumme bereit. Ein Mann übernahm das Telefonat und versprach eine Mitarbeiterin vorbeizuschicken, um die Sache so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen.

Während der Wartezeit auf die Geldabholerin wurde die Seniorin wiederholt angewiesen das Gespräch unbedingt zu halten und zwischenzeitlich niemandem von dem Unfall zu erzählen. Gegen 13:50 Uhr habe der Anrufer dann die Geldabholerin an der Haustür angekündigt. Diese übernahm das Bargeld mit nur wenigen Worten und entfernte sich zügig. Das Telefonat wurde noch bis etwa 15:30 Uhr in die Länge gezogen.

Um 17:30 Uhr meldete sich der unbekannte Mann erneut und überbrachte die Nachricht, dass alles geregelt sei und die Enkelin zeitnah mit der geliehenen Summe zu ihrer Großmutter käme. Als die Seniorin ungeduldig wurde und ihre echte Enkelin kontaktierte, diese aber von nichts wusste, flog der Betrug auf und es wurde Strafanzeige erstattet.

Die betrügerische Geldabholerin kann wie folgt beschrieben werden:

- junge Erwachsene - auffällig klein, ca. 150 cm - zierliche Figur - glatte, kurz und dunkle Haare, offen getragen - rundliches Gesicht - dunkle Hose, weißes T-Shirt

Die Polizei sucht nach Zeugen, denen die beschriebene Frau im Bereich Marienhospital / Holtstraße / Salzmarkt oder am Hauptbahnhof aufgefallen ist. Möglicherweise führte die Frau einen Kulturbeutel mit der Aufschrift "NIVEA" mit. Hinweise bitte an die Polizei unter 0541/327-3305 oder 0541/327-2115.

