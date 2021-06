Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Zeugen nach Auseinandersetzung am Markplatz in der Großen Straße gesucht

Dissen (ots)

Am vorletzten Sonntagnachmittag (06.06.2021) ist es in der Großen Straße zu einem Polizeieinsatz gekommen. Gegen 16.40 Uhr hielt sich ein 26-jähriger Fußgänger an der Ecke Große Straße/Piepenhagen auf, um einen zuvor gekauften Döner zu essen. Beim Wechseln der Straßenseite in Richtung des Markplatzes kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen Bielefelder und einem ihm bekannten 25-jährigen Mann aus Dissen, der mit einem dunkelblauen Renault Megane die Große Straße befuhr. Im Rahmen des Streits verletzte sich der 26-Jährige leicht. Was jedoch genau geschah, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei aus Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Angaben zu dem Streitgeschehen machen können, sich unter 05401/879500 zu melden.

