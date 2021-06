Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Schwerer Unfall auf der K114

Fürstenau (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der K114 (Hollensteder Straße) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 7 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem VW Phaeton die Kreisstraße aus Fürstenau kommend in Richtung Hollenstede. In Höhe der Einmündung "Robert-Bosch-Ring" beabsichtigte der Mann aus Tecklenburg nach links auf ein dortiges Firmengrundstück abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 16-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad und missachtete dessen Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzte sich der junge Mann aus Fürstenau schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden. Die K114 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell