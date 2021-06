Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unfallfahrzeug überschlug sich - ein Leichtverletzter

Bohmte (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 10:30 Uhr, parkte am rechten Fahrbahnrand der Haldemer Straße, in Fahrtrichtung Haldem, ein silberner VW-Golf. Ein 76-jähriger Mann aus Belm befuhr mit seinem VW-Polo die Haldemer Straße in Richtung Bremer Straße, als er infolge von Unaufmerksamkeit in den Gegenverkehr geriet und mit dem geparkten Golf kollidierte. Der Polo überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 76-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, an den Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von 5.000 Euro.

