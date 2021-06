Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Brand in Schultoilette

Bersenbrück (ots)

Um 12:20 Uhr wurde am Mittwochmittag ein Feuer in einem Toilettenraum der von-Ravensberg-Schule gemeldet. Während Lehrer und Schüler mit der Evakuierung des Gebäudes begannen, rückte die Feuerwehr mit mehreren Ortswehren an. In einer Damentoilette brannten ein Handtuchspender und an einer weiteren Stelle Kunststoffanbauteile. Durch die Flammen wurden Teile der Deckenverkleidung und einige Fliesen beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 70.000 Euro. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Durch den Brand wurden keine Menschen verletzt.

