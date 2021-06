Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Katharinenviertel: Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen sind zwei Pedelecs in Visier eines unbekannten Diebes geraten. Zwischen 21 Uhr und 06 Uhr näherte sich der Täter den in der Katharinenstraße in Höhe der Hausnummer 59 abgestellten Fahrrädern. Der Unbekannte knackte insgesamt drei zur Sicherung angebrachte Schlösser und entfernte sich mit beiden Rädern in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell