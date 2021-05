Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0400 --Einbrecher stehlen 210 iPhones--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Von-Thünen-Straße Zeit: 21.05.21 - 25.05.21

Unbekannte brachen über Pfingsten in Mahndorf in die Lagerhalle eines Versandhandels ein und entwendeten 210 Mobiltelefone der Marke Apple im Wert von über 100.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen und warnt.

Die Einbrecher schnitten das Wellblechdach des Gebäudes in der von-Thünen-Straße auf und gelangten so hinein. Sie erbeuteten die neuen iPhones 11 und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen, die am Pfingstwochenende und davor im Bereich der von-Thünen-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen. Wir warnen vor dem Ankauf der gestohlenen iPhones. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden.

