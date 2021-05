Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0397 --Unfall auf der A1--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Autobahn 1 , Anschlussstelle Brinkum Zeit: 25.05.202, 17:15 Uhr

Gestern Abend kollidierte eine 61-jährige Autofahrerin mit einem Sattelzug auf der Autobahn 1 an der Anschlussstelle Brinkum. Bei dem Unfall wurde die Frau schwer verletzt. Lebensgefahr besteht derzeit keine.

Gegen 17:15 befuhr eine 61 Jahre alte VW-Fahrerin die A1 an der Anschlussstelle Brinkum. Nach ersten Erkenntnissen wollte sie noch vor dem 39 Jahre alten LKW-Fahrer in Richtung Hamburg auffahren und kollidierte dabei mit dem Sattelzug. Daraufhin drehte sich der VW vor den LKW in den mittleren Fahrsteifen hinein. Ein weiterer 22-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Auto der 61-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 22 Jahre alte Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Die A1 musste an der Anschlussstelle Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg kurzzeitig voll gesperrt werden. Später konnte der Verkehr einspurig abgeleitet werden. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aus dem Tank des LKW drohte Dieselkraftstoff auszulaufen. Die Feuerwehr Brinkum pumpte den Diesel ab und verhinderte so das Auslaufen.

Die Ermittlungen zu den genauen Unfallhergängen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

