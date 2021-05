Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0396 -- Zivilcourage, ein Online-Seminar--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Stadtgebiet Zeit: 27.05.202 , 19:00 - 20:30 Uhr

Am Donnerstag bietet die Polizei Bremen ein Seminar zum Thema "Zivilcourage - der Mut zu helfen" an. Der Vortrag findet online statt und ist kostenlos.

Jeder kann in die Situation kommen, in der er oder sie auf die Hilfe und Unterstützung von anderen Personen angewiesen ist. Vielleicht sogar selber Hilfe leisten muss. In diesem Seminar informiert die Polizei Bremen, gemeinsam mit dem Weißen Ring, über die sechs Regeln der Zivilcourage. Außerdem werden auch die Möglichkeiten der Zivilcourage im Netz - am Beispiel des Themas "Hass im Netz" aufgezeigt.

Das Seminar findet am Donnerstag, den 27.05.2021 in der Zeit zwischen 19:00 und 20:30 Uhr statt. Als Systemvoraussetzung benötigen Sie Google Chrome oder die App "Jitsi Meet". Anmelden können sich Interessierte unter: praeventionszentrum@polizei.bremen.de.

Weitere Informationen zum Thema "Zivilcourage" erhalten Sie beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder telefonisch unter 362-19003, aber auch unter www.polizei.bremen.de.

