POL-HB: Nr.: 0398--Unbekannte schießen auf Linienbus

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Sebaldsbrücker Heerstraße Zeit: 23.05.21, 15.30 Uhr

Unbekannte Täter schossen am Pfingstsonntag auf einen fahrenden Bus in Sebaldsbrück. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr fuhr ein Bus der Linie 21 in den Haltstellenbereich Trinidadstraße in Richtung Sebaldsbrück ein. Unbekannte Täter schossen während der Fahrt plötzlich auf den Bus und beschädigten dabei eine Seitenscheibe. Der Fahrer stoppte den Bus an der nächsten Haltestelle und ließ die Fahrgäste aussteigen. Es gab keine Verletzten unter ihnen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Es wurden Zeugen befragt und erste Spuren am Tatort gesichert, darunter eine Stahlkugel.

Die Ermittler fragen: Wer hat im betreffenden Streckenabschnitt der Buslinie 21 und rund um den Haltestellenbereich Trinidadstraße am Pfingstsonntag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise auf die Täter nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-14850 jederzeit entgegen.

