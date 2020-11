Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - 42-Jähriger nach Unfall in Eicken-Bruche schwer verletzt

MelleMelle (ots)

Ein 42-Jähriger befuhr am Donnerstagmorgen mit einem Opel die Buersche Straße in Richtung Buer. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er gegen 05.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte mit seinem Wagen einen Leitpfosten und prallte anschließend gegen einen Baum. Durch den Aufprall kippte das Auto und der 42-Jährige kam mittig auf der Fahrbahn, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der aus Melle stammende Mann konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien, zog sich jedoch schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Buersche Straße wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt.

