Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Lkw beschädigt Verkehrszeichen - Zeugen gesucht

Wallenhorst (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 16.45 Uhr streifte ein unbekannter Lkw (7,5 Tonner) ein Verkehrszeichen, sodass dieses zu Boden fiel und beschädigt wurde. Bei dem Schild handelte es sich um das Verkehrszeichen für eine "Spielstraße". Der Lkw des Verursachers hatte eine hellgrüne Plane mit der roten Aufschrift: "Heizung Sanitär". Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Lkw nimmt die Polizei in Wallenhorst unter 05407/857000 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell