Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tankstelle beklaut

Balve (ots)

An einer Tankstelle an der Hönnetalstraße war ein Dieb unterwegs. Sonntag, gegen 11.30 Uhr, fuhr ein Roller-Fahrer vor. Er prüfte den Reifendruck seines weißen Rollers mit einem Luftdruckmessgerät. Anschließend riss er den Schlauch ab, stellte das Gerät in eine am Roller befestigte Kiste und fuhr davon. Die Tat wurde videografiert. Die Anzeige erstattete ein Zeuge erst gestern. Die Ermittlungen laufen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell