Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Einbruch in Kirche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmorgen (18.08.2021) versucht in eine Kirche an der Burckhardtstraße einzubrechen. Ein Passant beobachtete die beiden Männer gegen 06.45 Uhr dabei, wie sie sich an der Eingangstür auf der Seite zur Thorner Straße zu schaffen machten. Als er sie ansprach, flüchteten die beiden in unbekannte Richtung. An der Tür soll ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden sein. Der Beschreibung nach sollen die beiden Männer etwa 170 Zentimeter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Sie trugen beide eine Jeanshose, einen dunklen Pullover und sollen gebrochen deutsch gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

