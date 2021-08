Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (17.08.2021) oder Mittwoch (18.08.2021) zwei Pedelecs aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses am Kochelseeweg gestohlen. Die Täter hebelten zwischen 21.00 Uhr und 18.45 Uhr zunächst die Hauseingangstür auf und gelangten so in das Treppenhaus. Im Keller brachen sie einen Verschlag auf und stahlen daraus zwei Pedelecs der Marke Stevens in den Farbkombinationen grau-schwarz-gelb und grau-schwarz-gelb-rot samt Zubehör. Die Beute hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Am Nachbargebäude entdeckten die Beamten ebenfalls Hebelspuren an der Hauseingangstür. Dort stahlen die Täter offenbar nichts. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

