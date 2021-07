Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Autofahrerin verletzt

Überschlagen hat sich eine 46-Jährige bei einem Unfall am Mittwoch bei Laichingen.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Skoda von Suppingen in Richtung Laichingen. Die Autofahrerin überholte gerade ein anderes Fahrzeug, als ihr ein Pkw entgegenkam. Noch rechtzeitig scherte die 46-Jährige ein. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Betonrohr und überschlug sich. Die Autofahrerin trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Ein Abschlepper nahm das Fahrzeug mit. Die Polizei (07391/5880) sucht nun den Autofahrer, der der Frau entgegenkam.

