Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfallverursacher kommt nicht weit

Einen Smartfahrer machte die Polizei nach einem Unfall am Mittwoch in Göppingen schnell ausfindig.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr riefen Zeugen die Polizei, weil sie beobachtet hatten, wie ein Smartfahrer in der Stadionstraße gegen einen geparkten Skoda gefahren und anschließend geflüchtet war. Die Polizei fahndete und fand kurze Zeit später den Smart. Auch den Fahrer hatten die Beamten schnell ermittelt: Ein 19-Jähriger steht im Verdacht, den Unfall verursacht zu haben und später geflüchtet zu sein. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 12.000 Euro. Bei der Kontrolle des Mannes hatten die Beamten den Verdacht, dass er zu viel Alkohol getrunken hatte. Das bestätigte auch ein Test. Deshalb kam er in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Smartfahrer tatsächlich hatte. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Sie beschlagnahmten auch den Pkw. Dabei stellten die Ermittler fest, dass der Smart nicht nur Beschädigungen von dem Unfall in der Stadionstraße aufwies. Sie stellten an dem Pkw auch Spuren anderer Unfälle fest. Die Göppinger Polizei (07161/632360) sucht nun weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge möglicherweise von einem grauen Smart beschädigt wurden.

+++++1254309

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell