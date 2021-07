Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Radlerin schwer verletzt

Am Mittwoch stießen in Heidenheim zwei Radfahrer zusammen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 28-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Rad-/Gehweg "In den Seewiesen". Sie bog nach links in die Robert-Bosch-Straße ein. Dort fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Trekkingrad. Er hatte Vorfahrt. Die beiden Radler stießen zusammen und stürzten. Bei dem Unfall erlitt die 28-Jährige schwere Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus.

