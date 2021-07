Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bagger aufgebrochen

Von Dienstag auf Mittwoch machten Unbekannte in Ulm Beute.

Ulm (ots)

Die Bagger standen auf einer Baustelle in der Straße Mergelgrube. In den Nachtstunden begaben sich Unbekannte auf die Baustelle und schlugen an drei Baggern die Scheiben ein. Aus diesen montierten sie Bordcomputer und Navigationsgeräte aus. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1249236

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell