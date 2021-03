Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg für die Bundespolizei - 23-jähriger Mann muss für ein Jahr und zwei Monate ins Gefängnis

Gütersloh/Löhne (ots)

Am Samstagmorgen (13.März) haben Beamte der Bundespolizei einen 23-jährigen Mann aus Löhne in einer Regionalbahn verhaftet. Auf der Zugfahrt von Hamm nach Bielefeld stellten die Bundespolizisten auf Höhe des Bahnhofes Gütersloh fest, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl bestand. Das Amtsgericht Herford hatte den jungen Mann im Februar 2020 wegen Diebstahl zu einer Jugendfreiheitsstrafe von ein Jahr und zwei Monaten verurteilt. Da er einer Strafantrittsladung nicht Folge leistete, wurde er nun mit Haftbefehl gesucht. Die Bundespolizisten verhafteten den Mann und lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Auf Grund von Widerstandshandlungen während der Verhaftung leitete die Bundespolizei zusätzlich ein Ermittlungsverfahren gegen den 23-jährigen ein.

