POL-UL: (UL) Ulm - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Behörden durchsuchen Schweinezucht /

Unter dem Verdacht, gegen die Vorschriften zum Tierschutz gehandelt zu haben, steht jetzt ein Landwirt aus dem Alb-Donau-Kreis.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei berichten, hatte eine Tierschutzorganisation Anzeige gegen den Landwirt erstattet. Die Organisation berichtete über tierschutzwidrige Zustände im Frühjahr dieses Jahres. Wegen des Verdachts beantragte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Ulm einen Durchsuchungsbeschluss. Aufgrund dieses Beschlusses durchsuchten die Gewerbe- und Umweltermittler des Polizeipräsidiums Ulm am Mittwochvormittag den Betrieb. Sie dokumentierten die Zustände und erhoben Beweismittel. Dies alles muss nun von einem sachkundigen Veterinär begutachtet und bewertet werden. Ein sofortiges Handeln durch die Polizei schien nicht erforderlich. Inwieweit damit die Maßnahmen des Veterinäramts zusammenhängen, das erst kürzlich wiederholt in diesem Betrieb gewesen sein soll und noch im Frühjahr Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei dauern an.

