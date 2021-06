Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Verhängnisvolle Verwechslung

In eine Hecke fuhr eine Autofahrerin, nachdem sie Gas mit Bremse verwechselt hatte.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr rollte der Pkw durch die Hecke auf das Gelände eines Kindergartens in der Friedhofstraße. Ersten Ermittlungen zufolge soll eine Frau beim Einparken einen Pkw gestreift haben. Dabei erschrak sie so sehr, dass sie dann die Bremse mit dem Gas verwechselte und weiter rückwärts in die Hecke des Kindergartens fuhr. Auf dem Gelände befanden sich keine Kinder. Die 74-jährige Unfallverursacherin überstand den Unfall unverletzt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 15.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Opel.

++++1248548

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell